FIFA يُطلق منصتين لرفع مستوى التعاون العالمي في مجال النزاهة

أداتان جديدتان تعكسان التزام FIFA بحماية كرة القدم من التهديدات الخارجية

ستكون "منصة مجتمع مسؤولي النزاهة الإلكترونية" بمثابة منبر لكافة المصادر المتعلقة بالنزاهة والتفاعل معها

ستكون "منصة قسم FIFA المعني بالنزاهة" متاحة لمسؤولي النزاهة للإبلاغ عن مخاوف متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات وطلب الدعم في مجال التحقيق

أطلق FIFA منصتين رقميتين تهدفان إلى الترويج لتعاون مستدام في مجال النزاهة حول العالم، ومن شأن هاتين المبادرتين المستمرتين على المدى الطويل أن تدعما الجهود المبذولة في مجال النزاهة بعالم كرة القدم، مع تشجيع المشارَكة الفاعلة في مواجهة التحديات ذات الصلة بالنزاهة من خلال التجارب والرؤى والإضاءات المشتركة.

المبادرة الأولى هي عبارة عن "منصة مجتمع مسؤولي النزاهة الإلكترونية"، والتي ستكون بمثابة منبر لكافة المصادر المتعلقة بالنزاهة والتفاعل معها. أما المبادرة الثانية، فهي "منصة قسم FIFA المعني بالنزاهة"، والتي ستكون متاحة لمسؤولي النزاهة للإبلاغ عن مخاوف متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات، وطلب الدعم في مجال التحقيق من قسم FIFA المعني بالنزاهة.

ولذلك يتمثل أحد الأدوار الهامة لـ FIFA بحماية كرة القدم من مثل هذه المخاطر، بحسب ما هو منصوص عليه في أول الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023 و2027، والذي ينصّ على وجوب عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على منع "كافة الأشكال أو الممارسات، كالفساد وتعاطي المنشطات والتلاعب بنتائج المباريات، التي من شأنها تعريض نزاهة المباريات والبطولات واللاعبين والمسؤولين والاتحادات الوطنية للخطر، أو قد ترفع مستوى الإساءة في كرة القدم".

كما تشمل المنصة الأولى مساحة خاصة بالمستخدمين لتبادل المعارف، ومناقشة التحديات، والتعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة. هذا بالإضافة إلى وضع المواد والمصادر التعليمية التي أعدها قسم FIFA المعني بالنزاهة في متناول مسؤولي النزاهة، والحرص على توفير إرشاد، ومحتوى تدريبي، ومعارف عن أفضل الممارسات المطبقة لدعم الجهود المبذولة في مجال النزاهة على كافة المستويات.

هذا ومن شأن "منصة قسم FIFA المعني بالنزاهة" تسهيل عملية الإبلاغ المباشر عن المخاوف المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات، والمساعدة في طلبات الحصول على دعم بمجال التحقيقات من قسم FIFA المعني بالنزاهة، بالإضافة إلى توفير قناة منهجية، يمكن من خلالها التعامل مع الجوانب القانونية والتشغيلية، وبالتالي تحسين كفاءة الاستجابة.

وبمناسبة إطلاق هاتين المنصتين، قال مدير قسم FIFA المعني بالهيئات القضائية كارلوس شنايدر: "إذ تندرج النزاهة في صميم كرة القدم، فإن دعم أولئك الذين يحمونها يأتي في قمة الأولويات. ولهذا، نطلق هاتين المنصتين المترابطتين اللتين ستعملان على تمكين مسؤولي النزاهة في أرجاء العالم.

تشجّع منصة مجتمع مسؤولي النزاهة الإلكترونية نهج التعاون وتتيح إمكانية الوصول إلى مصادر تعليمية مهمة، أما منصة قسم FIFA المعني بالنزاهة فتوفّر قناة مباشرة لمسؤولي النزاهة للإبلاغ عن مخاوف متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات، مع إمكانية طلب مساعدة في مجال التحقيقات. ومن شأن هاتين المنصتين تعزيز شبكة النزاهة العالمية، وتسهيل تبادل المعارف واتخاذ خطوات في مواجهة التلاعب بنتائج المباريات".