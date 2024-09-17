FIFA ينشر تقرير محكمة كرة القدم 2023-2024

ويُقدِّم التقرير إضاءة شاملة على عمل كلٍّ من محكمة كرة القدم وقسم FIFA المعني بوضع اللاعبين، الذي يتبع لقسم الشؤون القانونية والامتثال ويقوم مقام الأمانة العامة لمحكمة كرة القدم. وتلقّى القسم خلال الفترة التي يُغطيها التقرير إجمالي 19589 حالة وطلب واستفسار (مقارنة بإجمالي 18353 خلال النسخة السابقة 2023/2022)، وهو ما يمثّل مستوى عمل غير مسبوق لقسم وضع اللاعبين، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تغطي تسوية المنازعات والطلبات المتعلقة بالجانب التنظيمي. يُذكر أن تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم يُمثل أحد أولويات FIFA على مدى السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار، وضعت الأهداف الاستراتيجية للعبة عبر العالم: 2023-2027 عملية تحديث أنظمة FIFA مجدداً في صلب الجهود التنظيمية التي يقوم بها FIFA. يُذكر أن محكمة كرة القدم تأسست في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتجمع تحت مظلة واحدة كافة هيئات اتخاذ القرار المنضوية تحت لواء FIFA. وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية، أدخل FIFA تغييرات تنظيمية نوعية إضافية خلال فترة 2024/2023. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، صادق مجلس FIFA على مبادئ الاعتراف بالغرف الوطنية لتسوية المنازعات. وفي 1 يونيو/حزيران، دخلت التعديلات الأحدث على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم حيّز التنفيذ، والتي شملت خطوات نوعية إضافية لحماية اللاعبات والمدربات. في هذه الأثناء، فتح قسم الشؤون القانونية والامتثال صفحة جديدة من تاريخه مع نقل مقرّه إلى مدينة ميامي الأمريكية، وهو ما يُمثِّل الخطوة الأحدث في إطار توسيع FIFA لنطاق حضوره حول العالم، والتأكيد على تمتين صلاته مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. يُمكن الإطلاع على تقرير محكمة كرة القدم 2024/2023 بالضغط هنا وعبر inside.fifa.com/ar/legal.