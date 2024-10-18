FIFA يُطلق حواراً شاملاً حول المادة 17 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم

تتوخى هذه المبادرة فتح باب النقاش مع الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم من مختلف أنحاء العالم

على الراغبين في الانضمام إلى هذه العملية إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم في أجل أقصاه 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

يتطلع FIFA إلى مشاركة بناءة في هذا الحوار الشامل

بعد الإعلان عن إطلاق منتدى دولي لمناقشة التعديلات المحتملة للمادة 17 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم، اتخذ FIFA خطوات ملموسة لبدء عملية تشاور واسعة النطاق بهدف جمع وجهات النظر من الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

وكخطوة أولى، دعا FIFA الجهات الفاعلة الرئيسية لتحليل الاستنتاجات التي سيتم استخلاصها من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا، وستشمل هذه العملية ممثلين عن رابطة الأندية الأوروبية والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) والرابطة العالمية لدوريات كرة القدم الاحترافية.

وعلاوة على ذلك، أنشأ FIFA منصة مخصَّصة لتمكين جميع الأطراف المعنية (مجموعات أو أفراد) من إبداء ملاحظات وتعليقات ذات صلة بهذه العملية التشاورية، وذلك في أجل أقصاه 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وإذ يُرحب FIFA بكافة المقترحات البناءة المتعلقة بالمادة 17 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم، فإنه يَعتبِر أن الحُكم الصادر في قضية ديارا يمثل فرصة مثالية للعمل بشكل جماعي في سبيل بحث وتحديد التحسينات الممكن إدخالها على إطاره التنظيمي الحالي.