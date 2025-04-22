FIFA ينشر تقريراً مفصلاً عن الحالات المتعلقة بقضايا كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي

مورد جديد يتضمن تحليلاً محدثاً لقرارات محكمة التحكيم الرياضي في القضايا المتعلقة بكرة القدم

تحليل مفصل لقرارات المحكمة وأبرز الاتجاهات في المسائل القانونية ذات الصلة، مع الإشارة إلى الأحكام التاريخية الصادرة عن كل من المحكمة الاتحادية السويسرية ومحكمة العدل الأوروبية

يؤكد التقرير مدى التزام FIFA بالشفافية وتبادل المعارف داخل منظومة كرة القدم

أصدر FIFA تقريراً فصلياً حول الحالات المتعلقة بقضايا كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي، وذلك في إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم تحليل شامل ومحدث لأحكام محكمة التحكيم الرياضية في القضايا المتعلقة بكرة القدم.

ففي التقرير السنوي لمحكمة التحكيم الرياضي في القضايا المتعلقة بكرة القدم لعام 2024، تؤكد أحدث الإحصاءات الرسمية على أهمية هذه المحكمة في حلّ المنازعات ذات الصلة بكرة القدم، التي تشكل أكثر من 70% من القضايا المحالة إليها. تلعب القرارات ذات الصلة الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي دوراً حاسماً في تشكيل الإطار التنظيمي لكرة القدم وضمان الصوابية القانونية والحفاظ على اللعب النظيف من خلال حل المنازعات بين اللاعبين والأندية والاتحادات الأعضاء وسائر الجهات الفاعلة الأخرى.

ومن هذا المنطلق، سيصدر FIFA تقريره الفصلي حول قرارات محكمة التحكيم الرياضي في القضايا المتعلقة بكرة القدم، حيث سيُقدم أربع مرات في السنة (كل ثلاثة أشهر في الغالب) تحليلاً مفصلاً لقرارات محكمة التحكيم الرياضي وأبرز الاتجاهات في المسائل القانونية ذات الصلة، مع الإشارة إلى الأحكام التاريخية الصادرة عن كل من المحكمة الاتحادية السويسرية ومحكمة العدل الأوروبية.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مورد قانوني قيِّم للأندية واللاعبين والمحامين والأكاديميين المشاركين في إعداد قوانين كرة القدم. كما يؤكد التقرير مدى التزام FIFA بالشفافية وتبادل المعارف داخل منظومة كرة القدم.