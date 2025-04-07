FIFA يطلق النسخة الثالثة من البرنامج التنفيذي لمكافحة المنشطات

يهدف البرنامج إلى توفير الإرشاد لكافة الأطراف الفاعلة للتعامل مع تعقيدات مسألة مكافحة المنشطات

يوفر البرنامج تحليلاً معمّقاً لأبرز الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والعلمية والقانونية ذات الصلة

ستقام النسخة الثالثة من البرنامج بين سبتمبر/أيلول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026

أطلق FIFA النسخة الثالثة من برنامجه لمكافحة المنشطات والذي يهدف إلى توفير الإرشاد لكافة الأطراف الفاعلة في عالم كرة القدم للتعامل مع هذه المسألة متزايدة التعقيد وإدارتها بالشكل الأمثل.

وكانت النسخة الأولى من برنامج FIFA التنفيذي لمكافحة المنشطات قد انطلقت عام 2021 بغية توفير تحليل معمّق لأبرز الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والعلمية والقانونية ذات الصلة بمكافحة المنشطات في كرة القدم، بحيث يستفيد منها المهتمون من محامين ومسؤولين في مجال الإدارة الرياضية وكوادر دعم الرياضيين لدى الاتحادات الوطنية والأندية والدوريات ونقابات اللاعبين وشركات المحاماة ومؤسسات مكافحة المنشطات وجهات أخرى.

وكانت جهود مكافحة المنشطات في الرياضة قد شهدت تطوراً مطَّرداً منذ تأسيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سنة 1999. ولكن أدى التقاطع بين مدونة الوكالة العالمية ولوائح الهيئات الناظمة لشؤون الألعاب المختلفة والتشريعات الوطنية إلى خلق تعقيد كبير في هذا المجال.

ويعني هذا أن التعامل مع حالة تعاطي منشطات - سواء تعلق الأمر بمرحلة إدارة نتائج الاختبارات أو عرض القضية أمام الهيئات القضائية للاتحادات الوطنية أو القارية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي - يتطلّب نهجاً شاملاً، وهو ما يعكسه البرنامج.

وبينما يركز برنامج FIFA التنفيذي لمكافحة المنشطات على الجوانب القانونية والتنظيمية لمكافحة المنشطات، إلا أنه يغطي كذلك الجوانب العلمية وثيقة الصلة بهذه الظاهرة المعقدة.