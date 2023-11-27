FIFA يستكمل برنامجاً شاملاً لاختبارات مكافحة المنشطات في كأس العالم FIFA 2026™

تم إجراء 1933 اختباراً لمكافحة المنشطات ضمن برنامج الاختبارات الخاص بكأس العالم FIFA 2026™

تم تنفيذ عملية اختبارات شاملة قبل البطولة وطوال منافساتها، بما يحمي النزاهة في كل مرحلة

نُفذت عملية الاختبارات بتعاون وثيق مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات، وهيئة النزاهة الرياضية الكندية، والوكالة المكسيكية الوطنية لمكافحة المنشطات، إلى جانب شبكة FIFA الدولية من مسؤولي مراقبة المنشطات

استَكمل FIFA بنجاح برنامجاً شاملاً وواسع النطاق لاختبارات مكافحة المنشطات خلال كأس العالم FIFA 2026™، إذ أُجري ما مجموعه 1933 اختباراً قبل البطولة وطوال منافساتها.

وقد أُولي اهتمام خاص للفترة السابقة لانطلاق البطولة، من خلال تنفيذ برنامج موسع للاختبارات خارج إطار المنافسات على مدى الأشهر الستة التي سبقتها. وخلال هذه الفترة، أُجري 1250 اختباراً لمكافحة المنشطات تحت إشراف هيئة FIFA المعنية بالاختبارات، وذلك بفضل تعاون وثيق مع 14 منظمة وطنية لمكافحة المنشطات ومع الاتحادات القارية من مختلف أنحاء العالم.

هذا وقد أُجريت جميع أنشطة FIFA لمكافحة المنشطات في إطار لوائح FIFA المعنية بمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، إذ يعكس هذا النهج التزام FIFA الراسخ بحماية نزاهة البطولة من خلال ضمان إجراء اختبارات صارمة قبل المباراة الافتتاحية بوقت طويل.

وخلال بطولة FIFA الأبرز للرجال، أجرى FIFA عقب المباريات ما مجموعه 416 اختبارات ضمن إطار المنافسات، إلى جانب 267 اختباراً إضافياً خارج إطار المنافسات، ليبلغ العدد الإجمالي لاختبارات مكافحة المنشطات 1933 اختباراً.

ووفقاً لاستراتيجية FIFA الخاصة بالاختبارات، جُمع عدد كبير من عينات الدم خلال مرحلتي ما قبل البطولة وأثناءها، حيث جُمع في الأولى أكثر من 1000 عينة دم إلى جانب 1250 عينة بول، بينما جُمع خلال البطولة ما مجموعه 237 عينة دم و683 عينة بول، ليتجاوز العدد الإجمالي للعينات المجموعة 3100 عينة.

وخضعت جميع العينات المجموعة للمراجعة من جانب وحدة إدارة جواز السفر البيولوجي للرياضيين، التي تضم خبراء مستقلين، وذلك بهدف رصد أي انحرافات محتملة قد تشير إلى استخدام مواد أو أساليب مخصصة لتحسين الأداء. كما نُفذت باستمرار إجراءات المتابعة ذات الصلة، مثل التحليلات الخاصة وجمع عينات إضافية وإجراء اختبارات موجهة.

وشكلت عملية الاختبارات عنصراً أساسياً في استراتيجية FIFA الشاملة لمكافحة المنشطات في كأس العالم FIFA 2026™، حيث نُفذت بتعاون وثيق مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات، وهيئة النزاهة الرياضية الكندية، والوكالة المكسيكية الوطنية لمكافحة المنشطات، إلى جانب شبكة FIFA الدولية من مسؤولي مراقبة المنشطات.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس لوبيز، كبير مدراء FIFA المعنيين بمكافحة المنشطات: "تمثل كأس العالم FIFA أعلى مستويات رياضتنا، وتظل حماية المنافسة النظيفة في صميم مهمة FIFA لمكافحة المنشطات. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا وخبرائنا في مختلف أنحاء العالم، نفذنا برنامجاً شاملاً للاختبارات يعكس التزام FIFA بالحفاظ على نزاهة كرة القدم في أعلى مستوياتها، والحرص على خلوها من المنشطات".