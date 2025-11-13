مؤتمر FIFA للابتكار يسلط الضوء على الجهود التعاونية الرامية إلى النهوض بكرة القدم من خلال ابتكارات هادفة

استضاف مقر FIFA النسخة الأولى من هذا المؤتمر، وذلك بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم العالمية وفي مجال التكنولوجيا خلال تجمع لمدة يومين

استعرض الخبراء رؤى وإضاءات حول الحلول الجديدة التي تم التوصل إليها مؤخراً، وعلى رأسها نظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS) ونظام بيانات الملعب الشاملة

سلطت العروض التوضيحية الضوء على آخر الابتكارات، والتي تمضي قدماً بوتيرة تطوير اللعبة في شتى الجوانب

استضاف مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية النسخة الأولى من مؤتمر FIFA للابتكار خلال يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي شهد تقارب نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي كرة القدم والتكنولوجيا، حيث شكلت حلقات النقاش فرصة لتبادل الأفكار والرؤى واستكشاف سُبل معالجة التحديات التي تواجهها اللعبة من خلال إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة يحفزها الابتكار بشكل خاص.

يُذكر أن فريق FIFA للابتكار هو الذي تولى تنظيم هذا المؤتمر، الذي تخللته جلسات رئيسية، وحلقات نقاش أشرف عليها خبراء متخصصون، وعروض توضيحية تضمنت مختلف التقنيات الناشئة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الاتحادات FIFA الأعضاء والاتحادات القارية والشركات المتخصِّصة في مجال الخدمات والحلول التكنولوجية، فضلاً عن معاهد الاختبار والدوائر الأكاديمية والمنظمات الرياضية، علماً أن الجلسات الرئيسية بُثت مباشرة عبر الإنترنت، مما أتاح حضور ممثلي كافة الاتحادات القارية الستة.

وأقيم المؤتمر تحت شعار "من المفهوم إلى الواقع"، حيث بدأت فعالياته من FIFA Museum، حيث زار المشاركون المعرض الجديد "ابتكار قيد التنفيذ"، الذي يأخذ الزوّار في رحلة تفاعلية تستعرض تطوّر التكنولوجيا في كرة القدم، من الأنظمة الأولى المعتمَدة في تقنية خطّ المرمى وصولاً إلى أحدث الحلول المتقدّمة التي تُسهم في رسم ملامح اللعبة اليوم.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في كلمته الترحيبية التي بُثت عبر الفيديو: "إن مؤتمر FIFA للابتكار يتيح لكم فرصة للمشاركة في إرساء الأسس لمعالم كرة قدم المستقبل، وإذ توفر التكنولوجيا العديد من الفرص الجديدة، فإن FIFA يدرك تمام الإدراك أنها جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا الحديثة، حيث يمكننا استخدامها لدفع عجلة التقدم على مختلف المستويات. كما ندرك في الوقت نفسه أن التكنولوجيا ينبغي ألا تُستخدم إلا عندما يكون بوسعها مساعدة كرة القدم، لا لمجرد استخدامها فقط. ولضمان الالتزام بذلك، أنشأنا برنامج FIFA للابتكار الذي يتطلع إلى مستقبل كرة القدم ويجعل FIFA يعمل مع مختلف الجهات الفاعلة لتطوير ابتكارات مثيرة تفيد اللعبة على الصعيد العالمي".

بمدخلات من الأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم والجدول الذي وضعه مدير FIFA للابتكار يوهانس هولزمولر، سلط المؤتمر الضوء على خارطة طريق الابتكار التي وضعها FIFA، كما استعرض العمل الجاري في إطار برنامج FIFA للابتكار والتطورات التقنية التي يقودها مركز تكنولوجيا كرة القدم AG، وهو مشروع مشترك بين FIFA وشركة Hawk-Eye Innovations Ltd، علماً أن التركيز انصبَّ بالأساس على التكنولوجيا المستخدمة في مجال التحكيم، حيث تم تقديم استعراض مفصل للابتكارات ذات الصلة التي تم اختبارها خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™. بما في ذلك كاميرات الجسم للحكام، وتكنولوجيا التسلل شبه الآلية المتقدمة، وقاعدة الثماني ثوان الجديدة التي تهدف إلى الحد من إضاعة حراس المرمى للوقت.

مؤتمر FIFA الأول للابتكار 03:09

وفي هذا الصدد، استعرض بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام FIFA، رؤية FIFA لنظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS)، والتي تهدف إلى تيسير استخدام تكنولوجيا مراجعة الفيديو في اتخاذ القرارات التحكيمية، وجعلها متاحة على أوسع نطاق ممكن على مستوى العالم، بينما قدَّم ممثلون من عدة مناطق ملاحظاتهم وانطباعاتهم انطلاقاً من التجارب الجارية حالياً على نظام الفيديو الداعم في مسابقاتهم الكروية المحلية.

كما ركَّز الحدث أيضًا على الابتكار المستنِد إلى البيانات، مثل استخدام منصة تبادل مقاطع الفيديو، فضلاً عن تحليل الرؤى والإضاءات الجديدة من التجارب الجارية على تكنولوجيا التتبع في بطولات FIFA على مستوى الناشئين والشباب. كما تناولت العروض التقديمية ما تنطوي عليه البيانات من إمكانات هائلة من شأنها أن تساهم في تعزيز التفاعل الجماهيري، حيث تم تقديم دراسات حالات من مشروع FIFA Rivals والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي قدمتها Lenovo، شريك FIFA الرسمي في مجال التكنولوجيا.

هذا وقد تم أيضاً تسليط الضوء على الابتكار في الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية وأرضية الملعب، حيث ناقش الخبراء كيفية مساهمة نظام FIFA لبيانات الملعب الشاملة في تحسين أرضيات العشب الطبيعي بمختلف المسابقات. كما تطرقت المناقشات إلى المنهجيات المتَّبعة في اختبار أنظمة الأضواء الكاشفة الجديدة.

مؤتمر FIFA الأول للابتكار
General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA
General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA
General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA
Chairman of the FIFA Referees Committee Pierluigi Collina speaks at the FIFA Innovation Conference
Participants arrive for the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA
FIFA Director of Innovation Johannes Holzmüller speaks at the FIFA Innovation Conference
Participants listen to a video message from FIFA President Gianni Infantino
General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA
Participants listen to a video message from FIFA Secretary General Mattias Grafström
Chairman of the FIFA Referees Committee Pierluigi Collina, FIFA Director of Innovation Johannes Holzmüller, Director of Sports Data at Kynisca Raul Pelaez and moderator Sam Robertson during a panel discussion
General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA
General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA

وشهد مؤتمر FIFA للابتكار أيضاً جلسات تفاعلية وعروض مباشرة، حيث ركَّزت بالأساس على الكاميرات المثبتة على أجسام الحُكام وألواح التبديل والنماذج الأولية لنظام الفيديو الداعم في كرة القدم، مما أتاح للمشاركين فرصة سبر أغوار هذه التقنيات واكتشاف خباياها عن كثب، في خطوة تجسد التزام FIFA بالابتكار العملي التعاوني.