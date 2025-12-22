FIFA يستخدم كأس القارات للأندية 2025 FIFA™ لإجراء المزيد من التجارب على تكنولوجيا كرة القدم وتحسينها

شهدت البطولة إجراء الاختبارات على تكنولوجيا "خارج أرض الملعب" (Out of Bounds) من دون الاتصال بالإنترنت

طُويت صفحة كأس القارات للأندية 2025 FIFA™ المُقدّمة من آرامكو مساء الأربعاء، بعد دخول نادي باريس سان جيرمان التاريخ كأوّل نادٍ فرنسي يرفع كأس هذه البطولة. وبالإضافة إلى الأحداث المشوّقة التي شهدها المستطيل الأخضر، قدّمت البطولة الفرصة لتحسين استخدام تكنولوجيا كرة القدم ومساعدة حكّام المباراة وضمان أعلى المستويات من التحكيم.

وقد رفعت البطولة التي أقيمت في قطر الستارة عن تطوّرات مبتكرة وأتاحت الفرصة لـFIFA لكي يجري عدداً من الاختبارات والاستفادة من نظام الأداء والتتبع الإلكتروني الذي يستخدم 16 جهاز تصويرٍ بتكنولوجيا التتبّع البصري، تمّ تثبيتها تحت سقف الملعب، بحيث تُرسِل إلى الحكّام تنبيهاً فورياً بشأن حالات التسلّل، مستخدِمةً 29 نقطة بيانية في كلّ لاعب، يتمّ التقاطها 50 مرة في الثانية، بالإضافة إلى الموقع الدقيق للكرة. كذلك تمّ تزويد الكرات الرسمية للمباراة بجهاز استشعار يقدّم 500 قراءة من وحدة القياس بالقصور الذاتي (IMU) في الثانية، معاونةً حكم الفيديو المساعد على تحديد لمس اللاعب للكرة واللحظة التي يركلها. وقد ساعدت هذه التكنولوجيا حُكّام المباراة بشكل خاص للبتّ بسرعة ودقّة في حالات التسلل، كما قدّمت إشعارات آلية تتعلّق بالمخالفات التي يرتكبها حرّاس المرمى أثناء ركلات الجزاء.

كما خضعت تكنولوجيا "خارج أرض الملعب" (Out of Bounds) للاختبار من دون إنترنت للمرة الأولى بالإضافة إلى تكنولوجيا إعادة التركيب الثلاثي الأبعاد بشكل فوري، والتي قدّمت تغذيتين افتراضيتين لحكم الفيديو المساعد تُحاكيان وجهة نظر حارسي المرمى.

وقد خضعت هذه الابتكارات للتجربة أثناء المباريات الثلاث: ديربي FIFA للأمريكيتين بين كروس أزول وفلامينغو، وكأس التحدي FIFA بين فلامينغو وبيراميدز، ونهائي كأس القارات للأندية 2025 FIFA بين باريس سان جيرمان وفلامينغو.

أمّا تكنولوجيا "خارج أرض الملعب" (Out of Bounds)، التي طوّرتها Football Technology Centre AG، وهي مؤسسة مُشتركة بين FIFA وHawk-Eye Innovations، فتَستَخدم نقاط بيانات التتبع والإعدادات نفسها كالتكنولوجيا المتقدّمة الشبه الآلية لتحديد التسلّل، وهي تهدف إلى إبلاغ حكم الفيديو المسارع فوراً سواءً خرجت الكرة من الملعب أم لا أثناء بناء الهجمة. وقد شكّلت إحدى الكرات مثالاً جيداً على الفائدة من استخدام هذه التكنولوجيا في المستقبل، عندما خرجت الكرة من أرض الملعب قبل تسجيل هدف في الشوط الأول من نهائي كأس القارات للأندية FIFA. وقد قدّمت تكنولوجيا إعادة التركيب الثلاثي الأبعاد بشكل فوري المعلومات الافتراضية إلى حكم الفيديو المساعد والمشاهدين على شاشات التلفزة. كما وفّرت، أثناء هذه البطولة، تغذيتان افتراضيتان تُحاكيان وجهة نظر حارسي المرمى معلومات أساسية لفحص خط الرؤية وتحديد إذا ما كانت الكرة قد خرجت من أرض الملعب، مقدّمة الدعم لتحسين القرارات المتخذة من حكم الفيديو المساعد ولتفسير هذه القرارات للمشاهدين على شاشات التلفزة.

كذلك استُخدمت في هذه البطولة التكنولوجيا المتقدّمة الشبه الآلية لتحديد التسلل، التي تمّ اختبارها رسمياً في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، بالإضافة إلى عدد من بطولات FIFA الأخرى، بحيث توفّر للحكّام المساعدين إشعارات صوتية آنية عند حصول تسلّل محتمل على أرض الملعب، ما يُسرّع عملية اتّخاذ القرارات المتعلقة بالتسلل. ومثال على ذلك في مباراة كروز أزول ضدّ فلامينغو عندما أُعلن عن حالة تسلّل فور تسجيل الهدف من دون الانتظار طويلاً للتأكد من حالة التسلل.