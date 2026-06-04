نظام رائد قائم على البيانات لتصنيف أداء اللاعبين سيظهر لأول مرة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، حيث يشمل قوائم تُحدَّث بعد كل مباراة وتضم أفضل 100 لاعب من حيث الأداء

تقييم موضوعي لأداء لاعبي الميدان في شتى الجوانب، من الدفاع إلى الهجوم مروراً بصناعة اللعب، على أن يُقيَّم حراس المرمى عبر فئتين معياريتين

تُمثِّل هذه المبادرة أول تعاون عالمي رفيع المستوى مع أرامكو، شريك FIFA الحصري في قطاع الطاقة

ومن خلال اعتماده بالكامل على بيانات FIFA الفريدة والشاملة الخاصة بالمباريات، واستناده إلى خوارزميات الذكاء الكروي المعزَّز المعتمدة لدى FIFA، سيُقدِّم هذا النظام إضاءات موضوعية حول أداء اللاعبين في مختلف جوانب اللعب الرئيسية.

وقد طَوّر هذا النظام خبراء في كرة القدم تحت إشراف أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، إذ يستخدم بيانات FIFA الرائدة عالمياً على مستوى الأداء، وذلك لتقدير الخصائص الفردية للاعبين ومساهماتهم بطريقة لا تتيحها الإحصاءات التقليدية.

بدعم من أرامكو، إطلاق تصنيف FIFA لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026 FIFA™ 02:27

وقال فينغر في هذا الصدد "لن يكون الحُكم على الأداء قائماً على الآراء وحدها بعد الآن. فمن خلال تصنيف FIFA الجديد لقوة أداء اللاعبين، سيتم قياس أداء كل لاعب استناداً إلى بيانات موضوعية مستخرَجة من المباريات في الجوانب المتعلقة بالهجوم وصناعة اللعب والدفاع، بما يضع معياراً عالمياً جديداً للأداء الفردي في كرة القدم."

من جانبه، قال خالد الزامل، النائب الأعلى للرئيس للاتصال المؤسسي في شركة أرامكو "تؤدي البيانات والتكنولوجيا دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار في مختلف أعمالنا في أرامكو، وتحقيق أثر واسع النطاق. ونحن فخورون بالتعاون مع FIFA في هذا المشروع الرائد القائم على البيانات، بما يقرّب الجماهير أكثر من اللعبة عبر إضاءات وتحليلات تُعزِّز تجربتهم في كأس العالم 2026 FIFA™."

وسيُتيح تصنيف FIFA لقوة أداء اللاعبين، المُقدَّم من أرامكو، فرصاً جديدة للجماهير وممثلي وسائل الإعلام وجهات البث للتفاعل مع البطولة وأبرز اللاعبين أداءًا في العالم، وذلك من خلال محتوى أكثر ثراءًا، وتحليلات أعمق، ونقاشات أوسع.

ففي كل مباراة، سيحصل كل لاعب ميدان يستوفي الحد الأدنى من دقائق اللعب على درجة تتراوح بين صفر إلى عشرة في ثلاثة مجالات أساسية على مستوى الأداء: الهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع؛ أما حراس المرمى فسيتم تقييمهم عبر فئتين معياريتين: عند امتلاك الكرة، وعند الدفاع عن المرمى.

وسيبدأ نشر التصنيفات الخاصة بالبطولة بعد اكتمال الجولة الأولى من المباريات، أي بعد أن يكون كل منتخب قد خاض مباراة واحدة. واعتباراً من تلك المرحلة، سيتم تحديثها بعد كل مباراة، على أن ينشر FIFA قوائم تضم أفضل 100 لاعب في كل فئة، بما يعكس أداءهم في كل مباراة وعلى امتداد البطولة، حيث ستكون السجلات متاحة في موعد لا يتجاوز أربع ساعات بعد صافرة نهاية كل مباراة.