كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

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تحديات الابتكار

تحدي الابتكار من FIFA - النظام المبسَّط لجمع بيانات تتبُّع للهيكل العظمي

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