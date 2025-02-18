كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™
تابع
تابع
بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
FIFA.com
الابتكار
الابتكار
البرامج
ابتكارات كرة القدم في البطولات
دليل الملاعب
وثائق الابتكار في كرة القدم
برنامج FIFA للجودة: المعايير العالمية
برنامج FIFA للابتكار
تحدي الابتكار من FIFA - النظام المبسَّط لجمع بيانات تتبُّع للهيكل العظمي
تقنية مساعدة الفيديو (VS)
النظام المُبسَّط لتكنولوجيا خط المرمى
أنظمة العشب الاصطناعي المستدام
تجميع البيانات البيومترية لبث منافسات الألعاب الإلكترونية
مستقبل التفاعل الجماهيري
عملية تقديم الطلبات والانضمام إلى ركب مشاريع الابتكار
أعضاء برنامج FIFA للابتكار
دراسات حالات
أعضاء برنامج FIFA للابتكار
^
إعداد ملف تعريف الارتباط