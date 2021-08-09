كيف تصبح عضوًا في برنامج FIFA للابتكار. برنامج FIFA للابتكار هو آلية مهيكلة، يقوم FIFA من خلالها بتعبئة تلك الشركات التي أثبتت منتجاتها فعاليتها في حل بعض مشاكل كرة القدم الملحة، والتي لا تزال، لسبب أو لآخر، لا يمكن استخدامها في رياضتنا. يمكن لمثل هذه الشركات التقدم لتصبح عضوًا في برنامج FIFA للابتكار، والذي من خلاله ستُمنح الفرصة لإثبات قيمة المنتج في بيئة خاضعة للرقابة لمدة تصل إلى 24 شهرًا. يذكر أنه يجب أن يحظى كل طلب بتعاون من قبل منظم المسابقات الراغب في استضافة هذا المنتج الجديد طوال مدة مشروع الابتكار.

الخطوة 1: تقديم الطلب

عملية التقديم متاحة الآن لأي شركة أو كيان (يخضع لفحوصات الامتثال) يقدم حلاً لأحد الاحتياجات التي حددها FIFA على موقعه على الإنترنت. يجب على أي مورد يقدم منتجًا لإدراجه في برنامج FIFA للابتكار تقديم الطلب في نموذج قياسي، بما في ذلك جميع مواصفات المنتج، وملخصًا للإجابات على الأسئلة المدرجة أدناه ومعلومات عن الشركة التي تسمح لـ FIFA بالتصرف بالعناية الواجبة.

الخطوة 2: مراجعة الطلب والتعليل والاتفاق على خطة المشروع

بمجرد استلام الطلب، سيقوم FIFA بمراجعة صلاحية خصائصه وسيقارن مواصفاته بالاحتياجات المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، ستنفذ عملية العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة والشركة. قد يتم رفض المقترحات نهائيًا أو رفضها مع إعطاء خيار تقديم طلب جديد أو قبولها. إذا تم قبول الاقتراح، فسيتم تنظيم اجتماع أولي (حضوريا أو افتراضيًا) يتضمن عرضًا توضيحيًا للمنتج وسيحدد الشروط العامة لمشروع الابتكار، والتي تتطلب خطة مشروع واضحة ومتفق عليها، كجزء من العقد يوقعه مقدم الطلب وFIFA. ستشمل خطة المشروع، من بين أمور أخرى، الجوانب التالية:

ما هي المشكلة التي يحلها المنتج؟ ما هي التحديات التي يعالجها؟ مجال التطبيق: إظهار الميزة المباشرة أو غير المباشرة التي تخلقها للفرق أو اللاعبين أو المشجعين، من حيث تحسين كرة القدم أو تجربة كرة القدم. يجب على المورد تقديم اقتراح حول كيفية تقييم فوائد المنتج. تشغيل المنتج أو تطبيقه: للإدماج في برنامج FIFA للابتكار، من الضروري إجراء عرض توضيحي للمنتج (يُقبل استخدام نموذج أولي)، مع الإشارة إلى نضج المنتج خلال السنتين التي يستغرقها المشروع. منظم المسابقات المتعاون: يجب أن يحصل مقدم الطلب على تأكيد من فريق أو منظم مسابقة يوافق على استضافة نسخة تجريبية من المنتج خلال الفترة المحددة لمشروع الابتكار. تجارب تحت المراقبة والإشراف: اعتمادًا على نضج المنتج، سيكون مطلوبًا الخضوع لمرحلة من التجارب الخاضعة للمراقبة قبل بدء المرحلة التجريبية الإلزامية، بحيث سيتم تحديد مجال التطبيق والمدة والمكان. تقييم مستقل: يجب على المورد تقديم اقتراح حول كيفية قياس وتقييم خصائص المنتج بشكل مستقل فيما يتعلق بقيمته المضافة وجوانب السلامة (إن وجدت). الجدول الزمني: لا يجب أن تتجاوز مدة المشروع سنتين. صيغة التقرير حول النتائج النهائية في نهاية المشروع.

الخطوة 3: العضوية في برنامج FIFA للابتكار

عند توقيع العقد، سيتم نشر المنتج المعين على الموقع الإلكتروني لبرنامج FIFA للابتكار في علامة تبويب قياسية متكاملة (تعادل صفحة واحدة)، والتي ستصف المنتج والمشروع، والأهم من ذلك، الهدف الذي يسعى لتحقيقه. سيتم تقديم تحديثات دورية (بتردد محدد)، تحتوي على معلومات حول النتائج الوسيطة والأهداف التي يجب على عضو البرنامج تحقيقها. خلال الوقت الذي تكون فيه جزءً من البرنامج، سيكون للشركة الحق في استخدام العلامة التجارية والتعيين الرسمي "عضو في برنامج FIFA للابتكار" للإشارة إلى المشروع المعني (ذلك المشروع فقط)، كوسيلة لإشعار أصحاب المصالح بطبيعة التجارب الجارية الخاضعة للمراقبة.

الخطوة 4: اكتمال المشروع والنتائج والنشر

على عكس الخطط الأخرى المماثلة، يتطلب برنامج FIFA للابتكار نتيجة نهائية بعد فترة السنتين، ولن يتم تجديده أو تمديده ما لم تتطلب ظروف استثنائية لذلك. زسيتم استخدام نتائج الدراسات المستقلة والتجارب التجريبية لتحديد ما إذا كان سيتم الموافقة على المنتج لاستخدامه في كرة القدم. وعلى الرغم من أن نتيجة كل مشروع ابتكار ستظهر على أنها "تمت الموافقة عليه للاستخدام بدون قيود" أو "تمت الموافقة عليه بقيود" أو "غير معتمد"، إلا أن تأثيرها يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا اعتمادًا على المنتج وخصائص الابتكار الذي يتضمنه:

يمكن تعديل قوانين اللعبة للسماح باستخدام منتجات معينة.

يمكن دمج أحد المنتجات في برنامج جودة FIFA الحالي.

يمكن إنشاء برنامج جودة FIFA محين لتغطية المنتج الجديد.

في حالة عدم تطبيق قوانين اللعبة ولا برنامج الجودةFIFA ، قد يخضع استخدام الابتكار للوائح أخرى.

إذا لم تكن هناك لوائح قابلة للتطبيق، فسيختار FIFA طريقة أخرى لإخطار الموافقة على نوع جديد من التكنولوجيا (مثل النشر في دليل الملاعب غير الملزم أو دليل الممارسات الفضلى).

وفي جميع الأحوال، يجب على المورد قبول إمكانية الرجوع إلى نتيجة مشروع الابتكار ("تمت الموافقة على الاستخدام بدون قيود" أو "تمت الموافقة عليه مع قيود" أو "غير معتمد") على الموقع الإلكتروني لبرنامج FIFA للابتكار وإدراجه في ملف أرشيف.