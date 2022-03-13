FIFA يناقش مع منظمة العفو الدولية وضع العمال في قطر

سيستقبل FIFA وفداً من منظمة العفو الدولية يوم الاثنين 14 مارس/آذار 2022 في مقر FIFA في زيوريخ، وذلك لمناقشة وضع العمال المهاجرين بقطر في علاقة ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وسيتيح الاجتماع الفرصة لكي تُسلم منظمة العفو الدولية عريضة تدعو من خلالها FIFA إلى التطرق لهذه المسألة، قبل فتح باب النقاش مع خبراء FIFA وشريكه المحلي في قطر للنظر في التقدم المحرز حتى الآن والتحديات التي لا تزال قائمة.

وفي هذا الصدد، قالت جويس كوك، كبيرة مسؤولي قسم المسؤولية الاجتماعية والتعليم في FIFA: "إذ نثمن بشدة هذا الانخراط المستمر مع منظمة العفو الدولية، فإننا على استعداد دائم للتطرق بشكل شفاف وبناء إلى أي نوع من المخاوف التي قد تثيرها الجهات المعنية المنخرطة معنا. فنحن ملتزمون أشد الالتزام بضمان الحماية اللازمة للعمال المشاركين في تنظيم كأس العالم. إننا واثقون من أن هذا الحدث سيكون أيضاً بمثابة حافز لإحداث تغيير إيجابي ومستدام على نطاق أوسع في مختلف أنحاء البلد المضيف".

وتابعت: "بشهادة العديد من المنظمات الدولية المتخصصة، تأكد أن بطولة كأس العالم ساهمت فعلاً وبشكل كبير في تحسين ظروف العمل في المنطقة، ومن الواضح كذلك أن قطر تسير على الطريق الصحيح، حيث أدخلت إصلاحات شاملة في مجال العمل وحققت تقدماً ملموساً في فترة زمنية قصيرة نسبياً".

وكما هو معترف به على نطاق واسع من قبل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، فقد ساهمت بطولة كأس العالم FIFA بالفعل في تحسين ظروف العمل في قطر إلى حد كبير، حيث تم تشديد المعايير التي وضعها المنظمون المحليون، كما تم إدخال تغييرات تشريعية على نطاق أوسع في مجال حقوق العمال.

وسيسلط الاجتماع مع منظمة العفو الدولية والخبراء في العمالة الضوء على الحالة الراهنة لتلك الإصلاحات والعمل المستمر المتبقي من أجل تنفيذ تلك التغييرات تنفيذاً كاملاً في شتى جوانب سوق العمل.

وبعد التواصل مع منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة، ستركز المناقشة بشكل خاص على حالة العاملين في قطاع الخدمات، ولا سيما فيما يتعلق بالضيافة. ومع اقتراب البطولة وتراجع وتيرة أعمال البناء تدريجياً، تضافرت جهود FIFA وشركائه المحليين فيما يتعلق برعاية العمال، حيث تحول التركيز بشكل متزايد نحو هذا المجال، الذي سيلعب دوراً رئيسياً خلال البطولة.