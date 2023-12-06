فيكتور كاماراسا: "من المهم جدًا أن يحاول FIFA تقديم المساعدة"

قرر لاعب ريال أوفييدو التوقف عن اللعب في 12 سبتمبر/أيلول للعناية بصحته العقلية

يأمل أن يكون قدوة لزملائه واللاعبين الآخرين

يؤكد الإسباني على أهمية الحديث عن الصحة العقلية، ويشجع المحتاجين على #ReachOut

أطلق FIFA في عام 2021 حملة #ReachOut بهدف رفع مستوى الوعي بأعراض الصحة العقلية. في جوهرها، شجعت الحملة الناس على طلب المساعدة عندما يحتاجون إليها. وقد تجسدت هذه الرسالة مؤخرًا من قبل لاعب ريال أوفييدو فيكتور كاماراسا. في 12 سبتمبر 2023، أعلن النادي أن اللاعب سيأخذ فترة راحة من كرة القدم. وأعلن النادي الإسباني في بيانه: "من هذه اللحظة فصاعدا، لفترة غير محددة، سيكون على هامش الفريق الأول لغرض وحيد هو رعاية صحته العقلية".

"سواء كنت داخل الملعب أو خارجه، فإننا نتعرض لضغوط كبيرة في كرة القدم. في حالتي، كنت أضع نفسي تحت ضغط كبير،" هذا ما صرح به لاعب ليفانتي وألافيس وبيتيس وكارديف سيتي السابق لموقع FIFA.com/Inside. "أعتقد أنه من المهم حقًا أن يحاول FIFA تقديم المساعدة لأن المرض العقلي يجب أن يعود إلى طبيعته." يبلغ عمر كاماراسا الآن 29 عامًا. لقد كان لاعبًا دوليًا تحت 21 عامًا مع إسبانيا وظهر لأول مرة في الدوري الأسباني في سن العشرين. ومع ذلك، كان أكبر اختبار له هو تمزق الرباط الصليبي الذي تعرض له مع بيتيس في أغسطس 2020 والذي أبعده عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر وكان تليها عملية جراحية على الوتر الرضفي في نفس الساق.

التحدث إلى فيكتور اليوم يعني التحدث إلى لاعب يستعيد ابتسامته تدريجيًا، سواء في حياته اليومية أو على أرض الملعب. يجب أن يكون قراره بمثابة مثال لأي شخص يعتقد أنه يحتاج إلى المساعدة. وقال متذكراً مشاعره في 12 سبتمبر/أيلول: "الأمر المعقد هو اتخاذ الخطوة الأولى". "في هذه الرياضة، كما هو الحال في العديد من الرياضات الأخرى، يجب أن نبدأ في علاج الأمراض العقلية بطريقة مماثلة للإصابة. إذا كان عليك التوقف، عليك أن تتوقف. لا تخف مما سيقوله الناس. لا يزال يُنظر إلى الأمر على أنه أمر نادر عندما يقوم شخص ما "يحتاج إلى التوقف عن اللعب" يشير إلى ذلك، محاولًا تفكيك وصمة العار التي لا تزال تحيط بالمرض العقلي.

تنتقل المحادثة إلى أهمية الحديث وطلب المساعدة، خاصة في مجال كرة القدم بمكانتها العالمية. وهذا هو العامل الذي دفعه إلى أن يصبح "متحدثًا باسم" غير مقصود. وأوضح: "عندما تتعرض لإصابة خطيرة، تحتاج إلى دعم من حولك حيث قد تشعر أحيانًا بالإحباط الشديد. اللاعبون قدوة للكثيرين، ودائمًا ما يكونون في دائرة الضوء. إذا تمكنا من المساعدة بطريقة ما لإظهار أننا "كلها متشابهة، وقصص مثل قصتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الناس، فهي خطوة كبيرة إلى الأمام." عندما قرر كاماراسا التوقف، اعتزل كرة القدم تمامًا. إنه فخور بقراره، وإن كان بفارق بسيط. "أول ما يتبادر إلى ذهني عندما أفكر في الأمر، هو أنه ربما كان ينبغي علي التوقف قبل ذلك."

لقد مررت ببعض الأوقات الصعبة للغاية. عندما أُصاب وأخرج من الملعب، من المهم أن أحصل على الدعم. يمكن لحملات التوعية التي تقوم بها منظمات مثل FIFA أن تُحدث فرقًا حقيقيًا. فيكتور كاماراسا لاعب ريال أوفييدو

“"نمر جميعًا بأيام سيئة، ولكن عندما تعود إلى المنزل يومًا بعد يوم وتكون شبه ميت، فإن هذا جعلني أتخذ القرار مع النادي والأطباء. عليك أن تحاول إدراك أن هناك مشكلة، والتعبير عما يحدث، سواء كان ذلك بمساعدة طبيب نفسي أو طبيب نفسي”. بعد بضعة أسابيع بعيدًا عن الفريق، عاد في 2 أكتوبر إلى التدريب مع زملائه في الفريق. لقد انتهى الأسوأ. "الخطوة" الأخرى للأمام كانت عندما عاد إلى ملعب كارلوس تارتيير في 7 أكتوبر. "لقد كانت فرحة كبيرة. عندما جئت للإحماء، صفق لي جميع المشجعين. أرادوا أيضًا رؤيتي مرة أخرى على أرض الملعب، وأستمتع بنفسي وأكون سعيدًا. لقد شعرت بسعادة غامرة ولا أملك سوى كلمات الشكر".

طوال فترة غيابه عن اللعب، لعب نادي فيكتور أيضًا دورًا مهمًا في تعافيه. "في ريال أوفييدو، وكجزء من Grupo Pachuca - حيث كنا نعمل مع علماء النفس الرياضي - نحن ندرك تمامًا الصحة العقلية، وندعم أيضًا حملة #ReachOut،" قال المدير العام أغوستين لييدا. "نحن دائمًا بجانب اللاعب. نحن نرى فيكتور كشخص أولاً، ولاعب كرة قدم ثانياً”. وبالنظر إلى تجربته الأخيرة، يشعر فيكتور بالامتنان لكل الدعم الذي تلقاه. وفي الختام، لديه رسالة يثق أنها ستصل إلى من يحتاجها. "أنا محظوظ لأنني أفعل ما أحب. يبدو أننا (كلاعبي كرة قدم) لدينا كل ما نريده، لكنني أيضًا مجرد إنسان، مثل أي شخص آخر. هذا المرض يمكن أن يصيب أي شخص، وإذا مرضت، تقبل ذلك، ويرجى طلب المساعدة."

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