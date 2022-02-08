FIFA ومنظمة الصحة العالمية يواصلان حملة ACTogether# من خلال كأس العالم للأندية FIFA™

حملة ACTogether# تظهر فيكأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021™

يناشد الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية قادة العالم لتحقيق توزيع عادل للقاحات واختبارات وعلاجات كوفيد-19

قادة الفرق المشاركة يدعمون حملة #ACTogether

يعمل FIFA مع منظمة الصحة العالمية على تشجيع جماهير كرة القدم وقادة العالم ومحرري السياسات للمشاركة في حملة ACTogether# طيلة بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بأبو ظبي من أجل القضاء على جائحة كوفيد-19.

قال رئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو: "توفر كرة القدم قاعدة ضخمة لتبادل الرسائل ذات التأثير الكبير على المجتمع، وباعتبار أن الصحة أهم من كل شيء، فإن FIFA يتعاون مع كل الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من أجل تسليط الضوء على أهمية التوزيع العادل لوسائل مكافحة جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، فلن يأمن أحد ما لم يتحقق الأمان في العالم أجمع، ولهذا السبب ندعو إلى تكاثف الجهود والعمل الجماعي."

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس قائلا: "إن العمل الجماعي ضروري جدا في الحفاظ على صحة سكان العالم كما هو ضروري للنجاح في مباراة كرة قدم، ولهذا فإن منظمة الصحة العالمية تفتخر بعملها مع FIFA وشركائنا في ACT-Accelerator خلال كأس العالم للأندية FIFA من أجل تعزيز المشاركة العادلة للقاحات والاختبارات والعلاجات وحماية الأمة من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم كله، لذا فإننا نرى بأن مشاركة الجهود قد تُنهي الوباء".

لقد أضحى شعار ACTogether# مشهدا مألوفا في ملاعب كأس العالم للأندية FIFA™ بعد أن تم تشغيل فيديو الحملة عدة مرات على الشاشات العملاقة للاستادات، وتدعو حملة ACTogether# العالم للعمل المشترك والجماعي للحد من انتشار هذا الوباء.

تشجع هذه الحملة جماهير كرة القدم على التطعيم والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة اليومية للحد من انتشار كوفيد-19، كما تناشد قادة العالم وواضعي السياسات على دعم مبادرة منظمة الصحة العالمية المعروفة باسم (ACTAccelerator) أي تسريع الوصول لأدوات كوفيد-19، وذلك سعيا منها للوصول إلى توزيع عادل لأدوات التطعيم والاختبار والعلاج ضد كوفيد-19. يمكنكم الوصول إلى فيديو حملة #ACTogether من هنا: