السعودية تواصل تطورها باستضافة سلسلة FIFA لعام 2024™

بعد استضافتها لكأس العالم للأندية FIFA™، السعودية تستضيف سلسلة FIFA لعام 2024™

ثمانية منتخبات تشارك في البطولة المقسمة على مجموعتين

ياسر المسحل "يشرفنا أن نكون من أوائل الدول التي استضافت سلسلة FIFA"

توجهت كل أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية نهاية السنة الماضية، بمناسبة استضافتها لكأس العالم للأندية FIFA™، التي تجمع أبطال القارات، والتي عرفت مشاركة نوادي كبيرة على غرار مانشستر سيتي، فلومينينسي البرازيلي، الأهلي المصري والاتحاد السعودي، ولاعبين كبار ككريم بنزيمة ومارسيلو.

وبعد النجاح الباهر في استضافة لكأس العالم للأندية FIFA™، كان الموعد هذه المرة مع استضافة سلسلة FIFA لعام 2024™، باعتباره البلد الوحيد الذي استضاف مجموعتين بدل مجموعة واحدة، بمشاركة جزر الرأس الأخضر وكمبوديا وغينيا الاستوائية وجويانا في المجموعة الأولى، وبرمودا وبروناي وغينيا وفانواتو ضمن المجموعة الثانية.

سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ 01:32

وفي هذا الصدد، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "يشرفنا أن نكون من أوائل الدول التي استضافت سلسلة FIFA، فهي شهادة على قدراتنا على استضافة الأحداث الرياضية العالمية والترحيب بالجميع."

تألق أفريقي والاستفادة للجميع

وعرفت سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ لحد الآن تألقاً لافتاً للمنتخبات الأفريقية، جزر الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وغينيا، بالنظر للمستوى التي وصلت له هذه المنتخبات، وما أبانت عنه خلال كأس أفريقيا الأخيرة بداية العام الجاري بكوت ديفوار.

ويواصل ياسر المسحل الحديث عن استضافة الحدث قائلاً “خلال الفترة القصيرة لسلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™، كان من دواعي سرورنا استضافة ما يقرب من 400 لاعب ومسؤول، بما في ذلك جميع خدمات السفر والنقل والإقامة وجميع الخدمات اللوجستية الأخرى."

وأضاف "لقد حرصنا على تقديم كل شيء على مستوى عالٍ بفضل جهود اللجنة المنظمة المحلية التي عملت بلا كلل لتقديم سلسلة ناجحة، رحبت بكل فخر بأسرة كرة القدم في المملكة."

طموح أكبر

وبعدما استضافت السعودية لكأس العالم للأندية FIFA™ والنسخة التجريبية من سلسلة FIFA™، يعتبر الطموح أكبر الآن بالسعي إلى استضافة نهائيات كأس العالم FIFA، حيث كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أرسل خطاب النوايا لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™، ويسعى الجميع إلى تحقيق حلم 34 من خلال توفير كل الإمكانيات لذلك.

وفي هذا الصدد، أضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلاً "يعد عرضنا الحالي لاستضافة كأس العالم FIFA 2034 علامة لتطوير اللعبة وتنمية القدرات والأشخاص والعلاقات، واستضافتنا لسلسلة FIFAهو مثال عالمي حقيقي على التزامنا."

وختم ياسر المسحل حديثه عن أهمية سلسلة FIFA لعام 2024™، قائلاً "يتوافق مشروع FIFA هذا مع أهدافنا واستراتيجياتنا الشاملة في اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم للمساهمة في اللعبة وبناء روابط أقوى داخل عائلة كرة القدم."