أرسين فينغر في جولة بالهند للنهوض بكرة القدم في البلاد

يلتقي مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم مع ممثلين عن اتحاد عموم الهند لكرة القدم والأندية والدوريات والمؤسسات الكروية

يدعم FIFA حالياً عدة مشاريع لتطوير وصقل المواهب الكروية في أرجاء الهند

في طليعة المواضيع المطروحة تفاصيل مبادرة شاملة لإطلاق أكاديميات كروية حول العالم في السنوات المقبلة

يقوم أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، بزيارة إلى الهند بين 19 و23 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء نقاشات مع اتحاد عموم الهند لكرة القدم ومؤسسات كروية أخرى بخصوص تطبيق مبادرات صقل المهارات الكروية التي يشرف عليها FIFA. يستهلّ فينغر زيارته في مدينة دلهي، حيث يلتقي بمسؤولي اتحاد عموم الهند لكرة القدم، ومن ثم يتوجه إلى ولاية أوديشا ومن ثم مومباي للاجتماع مع مسؤولي أندية ودوريات الاتحادات الكروية المحلية في الولايات المختلفة وشخصيات رائدة في البلاد في مجال اكتشاف المواهب. ويأتي في طليعة المواضيع التي ستتم مناقشتها تفاصيل إقامة أكاديمية يشرف عليها الاتحادان الدولي والهندي لكرة القدم في ولاية أوديشا، وذلك في إطار مبادرة شاملة لإطلاق أكاديميات كروية حول العالم خلال السنوات المقبلة. “وبهذه المناسبة، قال فينغر: "نودّ أن نفهم بشكل أوضح المسارات الحالية للمواهب الكروية في الهند وكيفية تحسينها وتحقيق أفضل استفادة منها. كما سندرس ما إذا كانت أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال اكتشاف المواهب قابلة للتطبيق في الهند. إني على قناعة بأن التعليم هو سرّ النجاح. وانطلاقاً من هذا أتت رغبتنا في تعليم فئة الشباب في الهند، وخلق فرص أمامهم من خلال كرة القدم".

أحد العناصر الأساسية في التزام FIFA بتطوير المواهب على المدى الطويل في الهند يتمثّل بتعيين سيرجي أميزكوا ليكون مدرب مواهب تابع لـ FIFA بدوام كامل للإشراف على هذه المهمة كما عيّن FIFA غيد رودي ليكون متخصصاً في الأداء العالي والاضطلاع بمهمة الإشراف اليومي ونقل الخبرات في مجال تخطيط وتطبيق مسارات المواهب الكروية. يُذكر أن FIFA أطلق عام 2022 مخطط FIFA لتطوير المواهب بهدف رفع مستوى تنافسية منتخبات الرجال والسيدات، وتتمثل دعامتا هذه المبادرة بتوسيع نطاق المشارَكة في بطولات كأس العالم لفئات الناشئين والشباب وتنظيمها بتواتر أكبر. معلومٌ أن الهند تعتزم إطلاق عدة مشاريع في إطار مخطط تطوير المواهب في الهند، ويشمل ذلك عدة مشاريع شراكة، إذ لا يقتصر دور FIFA في هذا الصدد على توفير الدعم المالي، بل يشكل كذلك إمكانية الاستفادة من خبرات وموارد متخصصة ودعم تبادل المعارف. وأردف فينغر في هذا الصدد: "يتطلّع FIFA إلى العمل مع اتحاد عموم الهند لتحقيق أكبر استفادة من منتخبات الهند في فئتي الرجال والسيدات.

أما الطريقة المثلى للمُضي قدماً في أفضل شراكة ممكنة مع الاتحاد الهندي للعبة، فتتمثل بمنح كل لاعب ولاعبة، وكل فتى وفتاة، فرصة الحصول على التعليم والتطوّر بما ينسجم مع مقارَبتنا. ولهذا أنا على قناعة بأن النجاح مرتبط بفرصة اللعب وتثقيف الشخص لنفسه. ففي كرة قدم، يتوجب على الفرد أن يتعلّم منذ سنّ صغير". يتطلّع FIFA للنهوض بمستوى التنافسية الكروية حول العالم من خلال دعم كافة الاتحادات الأعضاء لاستغلال إمكانياتها بشكل كامل، ومنح كل موهبة الفرصة التي تستحقها، ولهذا ينصبّ التركيز على خلق بيئة عالية الأداء عبر مبادرات مختلفة، يأتي في طليعتها إطلاق برنامج لمساعدة هذه الاتحادات الوطنية - كما هو الحال بالنسبة لاتحاد عموم الهند لكرة القدم - على تأسيس أكاديميات كروية متخصصة تعمل على صقل مهارات اللاعبين واللاعبات والنهوض بالأداء على الساحة الكروية الدولية.