التصنيف العالمي
توغو
توغو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
114
2
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةPRK
1168.12
115
8
لبنان
لبنانLBN
1168.07
116
2
توغو
توغوTOG
1165.74
117
15
الهند
الهندIND
1165.17
118
15
غينيا-بيساو
غينيا-بيساوGNB
1164.01
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
116th
المركز الحالي
46th
التصنيف الأعلى
136th
التصنيف الأدنى
91st
معدل التصنيف
73
أكبر تقدّم
38
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
116--
2023
118118129
2022
127121127
2021
124124136
2020
128126128
2019
126122128
2018
123120129
2017
12290124
2016
9191109
2015
966296
معلومات عن اتحاد توغو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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