التصنيف العالمي
توغو
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
114
2
|1168.12
115
8
|1168.07
116
2
|1165.74
117
15
|1165.17
118
15
|1164.01
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
116th
المركز الحالي
46th
التصنيف الأعلى
136th
التصنيف الأدنى
91st
معدل التصنيف
73
أكبر تقدّم
38
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|116
|-
|-
2023
|118
|118
|129
2022
|127
|121
|127
2021
|124
|124
|136
2020
|128
|126
|128
2019
|126
|122
|128
2018
|123
|120
|129
2017
|122
|90
|124
2016
|91
|91
|109
2015
|96
|62
|96
معلومات عن اتحاد توغو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟