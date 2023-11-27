بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA. تمت تسمية هذا الإصدار الجديد الذي طورته FIFA باسم "SUM" لأنه يعتمد على إضافة/طرح النقاط التي تم ربحها أو خسارتها للعبة إلى/من إجمالي النقاط السابقة بدلاً من حساب متوسط نقاط اللعبة خلال فترة زمنية معينة كما في الإصدار السابق للتصنيف العالمي. يتم تحديد النقاط التي تمت إضافتها أو طرحها جزئيًا من خلال القوة النسبية للخصمين، بما في ذلك التوقع المنطقي بأن الفرق الأعلى في التصنيف يجب أن تُحقق أداءً أفضل ضد الفرق الأقل في الترتيب. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول المعادلة المستخدمة في الخوارزمية وأوزان التطابقات والخصائص الأخرى هنا.