إجراءات التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

أساسيات طريقة التصنيف الصيغة الأساسية للتصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola هي في الحقيقة بسيطة للغاية: التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، الجديد = التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، القديم + (الحالي - المتوقع) يتم تحويل نتيجة مباراة الفريق إلى قيمة: "الحالي". باستخدام بعض الصيغ، ينتج عن الاختلاف في نقاط التصنيف (القوة) قيمة "متوقعة". إذا كانت القيمة "الحالية" أفضل ، فإن تصنيف العالمي للسيدات الجديد سيكون أعلى من القيمة القديمة. ويُعد ذلك عادل، لأن الفريق سيكون قد قدم أكثر مما كان متوقعا. يخسر المتخلف عن الإنجاز نفس عدد نقاط التقييم التي ربحها خصومه؛ فنتيجتهم "المتوقعة" أكبر من نتيجتهم "الحالية"، أي أنهم لم يتقدموا بالشكل المتوقع. الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه لهذه القاعدة الأساسية هو أن نقاط التصنيف التي يربحها الفريق للفوز تعتمد على قوة الخصم. بالكاد يؤدي الفوز على فريق ضعيف للغاية إلى تحسين مكانتهم في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، بينما يتم منح الفوز على فريق أقوى مع زيادة واضحة في قيمة التصنيف. النتيجة الحالية للمباراة يتم التعبير عن نتيجة المطابقة الحالية في "نسبة المطابقة الحالية"، أ. بالطبع الفوز أو الخسارة هو المعيار الأكثر أهمية، ولكن يتم أيضًا مراعاة فرق الأهداف والأهداف المسجلة. ملعب محايد، داخل الميدان أو خارج الديار لتصحيح قيمة أفضلية الاستقبال داخل الميدان، يتم تحسين نقاط تصنيف الفريق المضيف بقيمة "H". تُظهر نظرة سريعة على النتائج التاريخية أن أداء الفرق المضيفة أفضل منه خارج الديار؛ يحتفظ الفريق المضيف بنسبة 66٪ من النقاط ، بينما يعود المنافسون إلى ديارهم بنسبة 34٪. لتحييد هذا التأثير، يتم التصحيح عن طريق تعزيز تصنيف الفريق المضيف بقيمة 100 نقطة (تعادل 64٪). أهمية المباراة تعتبر المباريات التنافسية مقياسا أكثر دقة لقوة الفريق من المباريات الودية. يؤخذ هذا العنصر في الاعتبار من خلال إدخال عامل "M" لأهمية المطابقة، والذي يبلغ أقصى فرق بين المنافسات أربعة أضعاف. الفرق في نقاط التصنيف يتم استخدام الفرق في نقاط التصنيف بين الخصمين للتنبؤ بنتيجة المباراة. بالنسبة لكل فريق، يتم التعبير عن النسبة المئوية المتوقعة للمباراة "P" بقيمة تتراوح بين 0 و 1 كدالة للاختلاف في نقاط التصنيف. يتم اختيار مقياس نقاط التصنيف بطريقة تجعل الأفضل في العالم يحصل على نقاط تصنيف تتجاوز 2000، بينما يسجل المبتدئون حوالي 1000 نقطة. خاتمة بما أن كأس العالم للسيدات FIFA هي ميزة ثابتة في أجندة كرة القدم الدولية، وبعد إجراء بطولة العالم لكرة القدم للسيدات تحت 19 سنة لأول مرة في كندا 2002، فإن إطلاق التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola هو أحدث مشروع لـ FIFA لإعطاء دفعة لواحد من المجالات التي تتطور بشكل أسرع في عالم الساحرة المستديرة. تم إحداث التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola لإعطاء نظرة شاملة على القوة الحالية للمنتخبات الوطنية التي تمثل بلدانها في كرة القدم للسيدات. "إن مستقبل كرة القدم سيكتب بنون النسوة."