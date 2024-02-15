التصنيف العالمي
سريلانكا
سريلانكا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
202
جزر الباهاما
جزر الباهاماBAH
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاينLIE
833.01
204
سريلانكا
سريلانكاSRI
822.03
205
غوام
غوامGUM
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس TCA
818.57
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
204th
المركز الحالي
122nd
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
164th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
204--
2023
204202207
2022
207204207
2021
204204206
2020
206206206
2019
205200205
2018
201199204
2017
200196200
2016
195187195
2015
194172194
معلومات عن اتحاد سريلانكا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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