التصنيف العالمي
سريلانكا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
202
|835.81
203
|833.01
204
|822.03
205
|821.91
206
|818.57
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
204th
المركز الحالي
122nd
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
164th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|204
|-
|-
2023
|204
|202
|207
2022
|207
|204
|207
2021
|204
|204
|206
2020
|206
|206
|206
2019
|205
|200
|205
2018
|201
|199
|204
2017
|200
|196
|200
2016
|195
|187
|195
2015
|194
|172
|194
معلومات عن اتحاد سريلانكا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟