التصنيف العالمي
قطر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
37th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
113th
التصنيف الأدنى
80th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|37
|-
|-
2023
|58
|58
|61
2022
|60
|48
|60
2021
|48
|42
|58
2020
|58
|55
|59
2019
|55
|55
|62
2018
|93
|93
|103
2017
|102
|78
|102
2016
|87
|78
|91
2015
|86
|85
|109
معلومات عن الاتحاد القطري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟