التصنيف العالمي
بابوا غينيا الجديدة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
163
|999.48
164
|998
165
|990.61
166
|989.29
167
|988.67
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
165th
المركز الحالي
153rd
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
180th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|165
|-
|-
2023
|165
|159
|165
2022
|158
|158
|165
2021
|165
|164
|166
2020
|166
|165
|166
2019
|165
|165
|171
2018
|168
|158
|180
2017
|160
|153
|172
2016
|170
|159
|203
2015
|203
|199
|206
معلومات عن اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟