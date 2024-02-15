التصنيف العالمي
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
163
تاهيتي
تاهيتيTAH
999.48
164
أندورا
أندوراAND
998
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدةPNG
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودانSSD
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا LCA
988.67
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
165th
المركز الحالي
153rd
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
180th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
165--
2023
165159165
2022
158158165
2021
165164166
2020
166165166
2019
165165171
2018
168158180
2017
160153172
2016
170159203
2015
203199206
معلومات عن اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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