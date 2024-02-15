التصنيف العالمي
بيرو
بيرو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
31
1
الإكوادور
الإكوادورECU
1519.2
32
2
صربيا
صربياSRB
1517.43
33
2
بيرو
بيروPER
1512.68
34
2
أسكتلندا
أسكتلنداSCO
1506.89
35
2
تركيا
تركياTUR
1505.28
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
33rd
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
91st
التصنيف الأدنى
50th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
33
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
33--
2023
352135
2022
212123
2021
222127
2020
252125
2019
211921
2018
201121
2017
111019
2016
191948
2015
474664
معلومات عن اتحاد بيرو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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