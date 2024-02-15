التصنيف العالمي
بيرو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
33rd
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
91st
التصنيف الأدنى
50th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
33
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|33
|-
|-
2023
|35
|21
|35
2022
|21
|21
|23
2021
|22
|21
|27
2020
|25
|21
|25
2019
|21
|19
|21
2018
|20
|11
|21
2017
|11
|10
|19
2016
|19
|19
|48
2015
|47
|46
|64
معلومات عن اتحاد بيرو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟