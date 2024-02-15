التصنيف العالمي
باكستان
باكستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
193
أروبا
أروباARU
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلامBRU
870.63
195
باكستان
باكستانPAK
856.54
196
تونجا
تونجاTGA
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمنCAY
851.19
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
195th
المركز الحالي
141st
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
176th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
195--
2023
195193201
2022
195194197
2021
198197200
2020
200200200
2019
201199205
2018
199197203
2017
201197201
2016
197185197
2015
184170188
معلومات عن اتحاد باكستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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