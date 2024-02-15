التصنيف العالمي
باكستان
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
193
|879.32
194
|870.63
195
|856.54
196
|856.18
197
|851.19
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
195th
المركز الحالي
141st
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
176th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|195
|-
|-
2023
|195
|193
|201
2022
|195
|194
|197
2021
|198
|197
|200
2020
|200
|200
|200
2019
|201
|199
|205
2018
|199
|197
|203
2017
|201
|197
|201
2016
|197
|185
|197
2015
|184
|170
|188
معلومات عن اتحاد باكستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟