التصنيف العالمي
عمان
عمان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
78
2
هندوراس
هندوراسHON
1311.43
79
9
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائيةEQG
1310.5
80
6
عمان
عمانOMA
1307.6
81
3
السلفادور
السلفادورSLV
1306.14
82
4
البحرين
البحرينBHR
1297.32
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
80th
المركز الحالي
50th
التصنيف الأعلى
129th
التصنيف الأدنى
89th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
80--
2023
747274
2022
757579
2021
797781
2020
828282
2019
828190
2018
8282103
2017
101101122
2016
12197129
2015
10491104
معلومات عن الاتحاد العُماني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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