التصنيف العالمي
عمان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
80th
المركز الحالي
50th
التصنيف الأعلى
129th
التصنيف الأدنى
89th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|80
|-
|-
2023
|74
|72
|74
2022
|75
|75
|79
2021
|79
|77
|81
2020
|82
|82
|82
2019
|82
|81
|90
2018
|82
|82
|103
2017
|101
|101
|122
2016
|121
|97
|129
2015
|104
|91
|104
معلومات عن الاتحاد العُماني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟