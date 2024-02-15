التصنيف العالمي
النيجر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
128th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
196th
التصنيف الأدنى
134th
معدل التصنيف
54
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|128
|-
|-
2023
|129
|123
|129
2022
|122
|114
|122
2021
|113
|112
|121
2020
|113
|112
|113
2019
|112
|104
|112
2018
|108
|103
|110
2017
|108
|106
|132
2016
|127
|103
|133
2015
|100
|96
|120
معلومات عن اتحاد النيجر لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟