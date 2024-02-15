التصنيف العالمي
النيجر
النيجر
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
126
1
سيراليون
سيراليونSLE
1137.36
127
1
السودان
السودانSDN
1128.74
128
1
النيجر
النيجرNIG
1127.75
129
2
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطىCTA
1121.34
130
4
غامبيا
غامبياGAM
1114.8
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
128th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
196th
التصنيف الأدنى
134th
معدل التصنيف
54
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
128--
2023
129123129
2022
122114122
2021
113112121
2020
113112113
2019
112104112
2018
108103110
2017
108106132
2016
127103133
2015
10096120
معلومات عن اتحاد النيجر لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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