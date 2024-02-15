التصنيف العالمي
نيجيريا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
28th
المركز الحالي
5th
التصنيف الأعلى
82nd
التصنيف الأدنى
39th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|28
|-
|-
2023
|42
|39
|42
2022
|35
|30
|35
2021
|36
|32
|36
2020
|35
|29
|35
2019
|31
|31
|46
2018
|44
|44
|52
2017
|51
|38
|51
2016
|51
|50
|70
2015
|66
|41
|66
معلومات عن اتحاد نيجيريا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟