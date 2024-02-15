التصنيف العالمي
نيجيريا
نيجيريا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
26
السويد
السويدSWE
1531.13
27
المجر
المجرHUN
1525.13
28
14
نيجيريا
نيجيرياNGA
1522.26
29
ويلز
ويلزWAL
1521.88
30
1
بولندا
بولنداPOL
1520.24
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
28th
المركز الحالي
5th
التصنيف الأعلى
82nd
التصنيف الأدنى
39th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
28--
2023
423942
2022
353035
2021
363236
2020
352935
2019
313146
2018
444452
2017
513851
2016
515070
2015
664166
معلومات عن اتحاد نيجيريا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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