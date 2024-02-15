التصنيف العالمي
مالطا
مالطا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
170
فانواتو
فانواتوVAN
980.33
171
برمودا
برموداBER
972.36
172
مالطا
مالطاMLT
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين VIN
953.47
174
غرناطة
غرناطةGRN
950.99
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
172nd
المركز الحالي
66th
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
140th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
172--
2023
172171172
2022
167167174
2021
175171177
2020
176176186
2019
184179184
2018
182182185
2017
184181191
2016
183161183
2015
162145162
معلومات عن اتحاد مالطا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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