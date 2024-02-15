التصنيف العالمي
مالطا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
172nd
المركز الحالي
66th
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
140th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|172
|-
|-
2023
|172
|171
|172
2022
|167
|167
|174
2021
|175
|171
|177
2020
|176
|176
|186
2019
|184
|179
|184
2018
|182
|182
|185
2017
|184
|181
|191
2016
|183
|161
|183
2015
|162
|145
|162
معلومات عن اتحاد مالطا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟