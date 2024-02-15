التصنيف العالمي
المغرب
المغرب
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
10
كرواتيا
كرواتياCRO
1717.57
11
أوروغواي
أوروغوايURU
1665.99
12
1
المغرب
المغربMAR
1663.39
13
1
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكيةUSA
1661.7
14
كولومبيا
كولومبياCOL
1655.29
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
12th
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
95th
التصنيف الأدنى
44th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
12--
2023
131114
2022
111124
2021
282834
2020
353543
2019
433947
2018
403947
2017
404060
2016
575381
2015
757592
معلومات عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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