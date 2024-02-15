التصنيف العالمي
المغرب
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
12th
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
95th
التصنيف الأدنى
44th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|12
|-
|-
2023
|13
|11
|14
2022
|11
|11
|24
2021
|28
|28
|34
2020
|35
|35
|43
2019
|43
|39
|47
2018
|40
|39
|47
2017
|40
|40
|60
2016
|57
|53
|81
2015
|75
|75
|92
معلومات عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟