التصنيف العالمي
لبنان
لبنان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
113
1
أذربيجان
أذربيجانAZE
1174.22
114
2
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةPRK
1168.12
115
8
لبنان
لبنانLBN
1168.07
116
2
توغو
توغوTOG
1165.74
117
15
الهند
الهندIND
1165.17
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
115th
المركز الحالي
81st
التصنيف الأعلى
161st
التصنيف الأدنى
111th
معدل التصنيف
53
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
115--
2023
10799107
2022
10095100
2021
959298
2020
928992
2019
898594
2018
818182
2010
149149149
2009
150145151
2008
150133151
معلومات عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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