التصنيف العالمي
لبنان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
115th
المركز الحالي
81st
التصنيف الأعلى
161st
التصنيف الأدنى
111th
معدل التصنيف
53
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|115
|-
|-
2023
|107
|99
|107
2022
|100
|95
|100
2021
|95
|92
|98
2020
|92
|89
|92
2019
|89
|85
|94
2018
|81
|81
|82
2010
|149
|149
|149
2009
|150
|145
|151
2008
|150
|133
|151
معلومات عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟