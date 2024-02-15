التصنيف العالمي
الكويت
الكويت
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
135
جزر فارو
جزر فاروFRO
1102.1
136
1
لاتفيا
لاتفياLVA
1097.84
137
1
الكويت
الكويتKUW
1094.05
138
لتوانيا
لتوانياLTU
1086.93
139
1
الفلبين
الفلبينPHI
1086.17
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
137th
المركز الحالي
24th
التصنيف الأعلى
189th
التصنيف الأدنى
99th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
137--
2023
136135143
2022
148143149
2021
142142148
2020
148147148
2019
147147158
2018
158152176
2017
189165189
2016
171126172
2015
139123139
معلومات عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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