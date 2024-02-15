التصنيف العالمي
الكويت
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
137th
المركز الحالي
24th
التصنيف الأعلى
189th
التصنيف الأدنى
99th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|137
|-
|-
2023
|136
|135
|143
2022
|148
|143
|149
2021
|142
|142
|148
2020
|148
|147
|148
2019
|147
|147
|158
2018
|158
|152
|176
2017
|189
|165
|189
2016
|171
|126
|172
2015
|139
|123
|139
معلومات عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟