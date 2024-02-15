التصنيف العالمي
كوسوفو
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
100
|1215.16
101
12
|1206.72
102
1
|1202.77
103
1
|1197.47
104
6
|1196.97
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
102nd
المركز الحالي
101st
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
135th
معدل التصنيف
24
أكبر تقدّم
190
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|102
|-
|-
2023
|101
|101
|111
2022
|107
|106
|109
2021
|111
|109
|120
2020
|117
|115
|117
2019
|115
|114
|130
2018
|131
|131
|178
2017
|177
|164
|184
2016
|165
|164
|190
معلومات عن اتحاد كوسوفو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟