التصنيف العالمي
كوسوفو
كوسوفو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
100
كازاخستان
كازاخستانKAZ
1215.16
101
12
تايلندا
تايلنداTHA
1206.72
102
1
كوسوفو
كوسوفوKOS
1202.77
103
1
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلنداNZL
1197.47
104
6
قيرغيزستان
قيرغيزستانKGZ
1196.97
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
102nd
المركز الحالي
101st
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
135th
معدل التصنيف
24
أكبر تقدّم
190
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
102--
2023
101101111
2022
107106109
2021
111109120
2020
117115117
2019
115114130
2018
131131178
2017
177164184
2016
165164190
معلومات عن اتحاد كوسوفو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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