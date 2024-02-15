التصنيف العالمي
الأردن
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
68
3
|1362.17
69
5
|1355.55
70
17
|1343.6
71
2
|1343.32
72
2
|1342.64
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
70th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
152nd
التصنيف الأدنى
97th
معدل التصنيف
36
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|70
|-
|-
2023
|87
|82
|87
2022
|84
|84
|91
2021
|90
|90
|95
2020
|95
|95
|97
2019
|97
|97
|99
2018
|109
|103
|118
2017
|107
|107
|115
2016
|105
|78
|109
2015
|87
|82
|103
معلومات عن الاتحاد الأردني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟