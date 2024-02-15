التصنيف العالمي
الأردن
الأردن
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
68
3
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشماليةMKD
1362.17
69
5
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدةUAE
1355.55
70
17
الأردن
الأردنJOR
1343.6
71
2
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسكBIH
1343.32
72
2
الجبل الأسود
الجبل الأسودMNE
1342.64
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
70th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
152nd
التصنيف الأدنى
97th
معدل التصنيف
36
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
70--
2023
878287
2022
848491
2021
909095
2020
959597
2019
979799
2018
109103118
2017
107107115
2016
10578109
2015
8782103
معلومات عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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