التصنيف العالمي
إنجلترا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
3rd
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
27th
التصنيف الأدنى
10th
معدل التصنيف
11
أكبر تقدّم
10
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|3
|-
|-
2023
|3
|3
|5
2022
|5
|5
|5
2021
|4
|3
|5
2020
|4
|4
|4
2019
|4
|4
|5
2018
|5
|5
|16
2017
|15
|12
|15
2016
|13
|9
|13
2015
|9
|8
|17
معلومات عن اتحاد كرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟