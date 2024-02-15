التصنيف العالمي
كوراساو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
91st
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
183rd
التصنيف الأدنى
122nd
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|91
|-
|-
2023
|90
|88
|90
2022
|86
|79
|86
2021
|80
|76
|81
2020
|76
|76
|81
2019
|80
|76
|82
2018
|80
|71
|100
2017
|83
|68
|89
2016
|75
|75
|154
2015
|151
|144
|160
معلومات عن اتحاد كوراساو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟