التصنيف العالمي
كوراساو
كوراساو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
89
2
سوريا
سورياSYR
1265.51
90
1
هاييتي
هاييتيHAI
1262.5
91
1
كوراساو
كوراساوCUW
1262.48
92
أوغندا
أوغنداUGA
1246.88
93
24
أنغولا
أنغولاANG
1238.11
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
91st
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
183rd
التصنيف الأدنى
122nd
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
91--
2023
908890
2022
867986
2021
807681
2020
767681
2019
807682
2018
8071100
2017
836889
2016
7575154
2015
151144160
معلومات عن اتحاد كوراساو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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