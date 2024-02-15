التصنيف العالمي
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
127
1
السودان
السودانSDN
1128.74
128
1
النيجر
النيجرNIG
1127.75
129
2
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطىCTA
1121.34
130
4
غامبيا
غامبياGAM
1114.8
131
1
جزر سليمان
جزر سليمانSOL
1113.57
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
129th
المركز الحالي
49th
التصنيف الأعلى
202nd
التصنيف الأدنى
153rd
معدل التصنيف
60
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
129--
2023
131122131
2022
132130133
2021
130114130
2020
114109114
2019
109109112
2018
112108122
2017
122104130
2016
10486122
2015
113110170
معلومات عن اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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