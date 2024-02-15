التصنيف العالمي
جمهورية أفريقيا الوسطى
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
127
1
|1128.74
128
1
|1127.75
129
2
|1121.34
130
4
|1114.8
131
1
|1113.57
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
129th
المركز الحالي
49th
التصنيف الأعلى
202nd
التصنيف الأدنى
153rd
معدل التصنيف
60
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|129
|-
|-
2023
|131
|122
|131
2022
|132
|130
|133
2021
|130
|114
|130
2020
|114
|109
|114
2019
|109
|109
|112
2018
|112
|108
|122
2017
|122
|104
|130
2016
|104
|86
|122
2015
|113
|110
|170
معلومات عن اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟