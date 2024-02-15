التصنيف العالمي
جزر القمر
جزر القمر
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
119
2
تنزانيا
تنزانياTAN
1160.98
120
ليبيا
ليبياLBY
1159.51
121
2
جزر القمر
جزر القمرCOM
1156.45
122
1
مالاوي
مالاويMWI
1149.4
123
1
إستونيا
إستونياEST
1148.76
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
121st
المركز الحالي
119th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
167th
معدل التصنيف
24
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
121--
2023
119119131
2022
129126131
2021
132130133
2020
130130133
2019
133133148
2018
143130149
2017
131127144
2016
140139174
2015
172172193
معلومات عن اتحاد جزر القمر لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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