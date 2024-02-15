التصنيف العالمي
جزر القمر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
121st
المركز الحالي
119th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
167th
معدل التصنيف
24
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|121
|-
|-
2023
|119
|119
|131
2022
|129
|126
|131
2021
|132
|130
|133
2020
|130
|130
|133
2019
|133
|133
|148
2018
|143
|130
|149
2017
|131
|127
|144
2016
|140
|139
|174
2015
|172
|172
|193
معلومات عن اتحاد جزر القمر لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟