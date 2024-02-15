التصنيف العالمي
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
61
4
بوركينا فاسو
بوركينا فاسوBFA
1399.92
62
2
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلنداIRL
1399.6
63
4
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطيةCOD
1388.25
64
2
ألبانيا
ألبانياALB
1382.69
65
8
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضرCPV
1377.06
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
63rd
المركز الحالي
28th
التصنيف الأعلى
133rd
التصنيف الأدنى
74th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
63--
2023
676470
2022
736673
2021
646067
2020
605660
2019
564656
2018
493749
2017
392849
2016
484760
2015
604665
معلومات عن اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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