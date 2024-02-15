التصنيف العالمي
جمهورية الكونغو الديمقراطية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
61
4
|1399.92
62
2
|1399.6
63
4
|1388.25
64
2
|1382.69
65
8
|1377.06
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
63rd
المركز الحالي
28th
التصنيف الأعلى
133rd
التصنيف الأدنى
74th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|63
|-
|-
2023
|67
|64
|70
2022
|73
|66
|73
2021
|64
|60
|67
2020
|60
|56
|60
2019
|56
|46
|56
2018
|49
|37
|49
2017
|39
|28
|49
2016
|48
|47
|60
2015
|60
|46
|65
معلومات عن اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟