التصنيف العالمي
كوت ديفوار
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
39th
المركز الحالي
12th
التصنيف الأعلى
75th
التصنيف الأدنى
38th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|39
|-
|-
2023
|49
|45
|52
2022
|47
|47
|53
2021
|56
|53
|61
2020
|61
|60
|61
2019
|61
|56
|66
2018
|65
|61
|71
2017
|61
|34
|61
2016
|34
|19
|36
2015
|19
|19
|28
معلومات عن اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟