التصنيف العالمي
كوت ديفوار
كوت ديفوار
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
37
21
قطر
قطرQAT
1499.34
38
روسيا
روسياRUS
1498.84
39
10
كوت ديفوار
كوت ديفوارCIV
1494.57
40
1
التشيك
التشيكCZE
1494.04
41
13
تونس
تونسTUN
1491.15
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
39th
المركز الحالي
12th
التصنيف الأعلى
75th
التصنيف الأدنى
38th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
39--
2023
494552
2022
474753
2021
565361
2020
616061
2019
615666
2018
656171
2017
613461
2016
341936
2015
191928
معلومات عن اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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