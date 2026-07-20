التصنيفات
تونجا
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (68 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
200
المركز الحالي
163
التصنيف الأعلى
211
التصنيف الأدنى
188
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
9
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد تونغا لكرة القدم
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