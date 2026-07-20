التصنيفات
سورينام
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (69 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
125
المركز الحالي
84
التصنيف الأعلى
191
التصنيف الأدنى
139
معدل التصنيف
58
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد سورينام لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟