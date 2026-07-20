التصنيفات
رواندا
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (69 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
128
المركز الحالي
64
التصنيف الأعلى
178
التصنيف الأدنى
124
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد رواندا لكرة القدم
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