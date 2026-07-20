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التصنيفات
النرويج
النرويج
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التصنيف الحالي للرجال

نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (69 يوم)
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
19
المركز الحالي
2
التصنيف الأعلى
88
التصنيف الأدنى
34
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن الاتحاد النرويجي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of France controls the ball against Jude Bellingham of England during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
إجراءات التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 19: Magdalena Eriksson of Sweden and Sam Kerr of Australia compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Third Place Match match between Sweden and Australia at Brisbane Stadium on August 19, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
إجراءات التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، يتم ترتيب الفرق وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. تتمثل إحدى فوائد ذلك في أنه يُمكن معرفة قدر كبير عن قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

التصنيف العالمي

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 07: Lionel Messi of Argentina competes for the ball with Carlos Gruezo and José Cifuentes during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Ecuador at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 07, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola

أحدث نسخة من التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola

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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Mariona Caldentey of Spain and Georgia Stanway of England compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

أحدث نسخة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

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