إجراءات التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، يتم ترتيب الفرق وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. تتمثل إحدى فوائد ذلك في أنه يُمكن معرفة قدر كبير عن قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.