التصنيفات
قيرغيزستان
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (69 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
106
المركز الحالي
75
التصنيف الأعلى
201
التصنيف الأدنى
143
معدل التصنيف
59
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم
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