التصنيفات
هونغ كونغ، الصين
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (68 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
156
المركز الحالي
90
التصنيف الأعلى
172
التصنيف الأدنى
137
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين
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كيف يتم احتساب التصنيف؟