التصنيفات
غينيا-بيساو
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (68 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
132
المركز الحالي
68
التصنيف الأعلى
195
التصنيف الأدنى
151
معدل التصنيف
50
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
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كيف يتم احتساب التصنيف؟