التصنيفات
بروناي دار السلام
التصنيف الحالي للرجال
نافذة المباريات مغلقة
المركز
المنتخب
نقاط
آخر تحديث رسمي:20 يوليو 2026
التحديث الرسمي القادم:07 أكتوبر 2026 (68 يوم)
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
194
المركز الحالي
140
التصنيف الأعلى
203
التصنيف الأدنى
186
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
معلومات عن اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم
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كيف يتم احتساب التصنيف؟