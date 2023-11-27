قادة الأندية يجتمعون في فانكوفر لدفع عجلة النمو المستدام في كندا من خلال الدورات الأساسية في إدارة الأندية

تواصلت ورشة العمل على مدى يومين في فانكوفر ضمن "برنامج FIFA Campus - الدورات الأساسية في إدارة الأندية"، وشهدت حضور عدد من الجهات الفاعلة قُبيل انعقاد الدورة السادسة والسبعين من كونغرس FIFA

الأندية الكندية في موقع يتيح لها الاستفادة من الزخم الذي ستُحدثه بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وتسريع وتيرة نموها على المدى الطويل

ستتمثل الخطوة التالية في اعتماد ورشات عمل مصممة بحسب الحاجة، حيث سيتم دعم بناء القدرات في الدوري الوطني لكرة القدم

نظّم FIFA مؤخراً فعالية ضمن "برنامج FIFA Campus - الدورات الأساسية في إدارة الأندية" بمدينة فانكوفر الكندية، جمعت على مدى يومين عدداً من الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم العالمية، في إطار اتسم بتبادل الخبرات والحوار الاستراتيجي رفيع المستوى.

وانعقدت ورشة العمل هذه قُبيل الدورة السادسة والسبعين من كونغرس FIFA، حيث كانت بمثابة منصة مناسبة لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه الأندية الاحترافية. ومع اقتراب موعد كأس العالم FIFA 2026™، ركَّزت النقاشات على الكيفية التي يمكن بها للأندية الكندية الاستفادة من هذا الاهتمام العالمي غير المسبوق لتعزيز أسسها ودفع عجلة النمو المستدام في منظومة كرة القدم المحلية.

وشمل البرنامج طيفاً واسعاً من المواضيع المحورية في الإدارة الحديثة للأندية، بما في ذلك الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتمويل والرعاية والتسويق والبنية التحتية والتذاكر ولوائح FIFA الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم؛ كما بحث المشاركون كيفية تحويل أفضل الممارسات في هذه المجالات إلى مزايا تنافسية داخل الملعب وخارجه.

وفي هذا الصدد، قالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "تملك كندا إمكانات هائلة، وقد صُمِّمت هذه الورشات لمساعدة قادة الأندية على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على دفع مستقبل اللعبة قدماً. ونحن في FIFA نؤمن بأن الأندية هي ركيزة منظومة كرة القدم. ومن خلال تطويرها، نستثمر في النمو طويل الأمد والاستدامة الشاملة لكرة القدم. وأود أن أتوجه بالشكر إلى الدوري الكندي الممتاز واتحاد كندا لكرة القدم على رؤيتهما ودعمهما".

وشكّلت أهمية الحوكمة والتخطيط طويل الأمد محوراً رئيسياً طوال ورشة العمل؛ ذلك أن الأندية التي تعتمد هياكل حوكمة متينة وتحدد استراتيجيات واضحة وقابلة للقياس تكون أكثر قدرة على التعامل مع التعقيدات وتحقيق النجاح المستدام. كما سلطت النقاشات الضوء على التحول الذي يشهده التمويل في كرة القدم نحو تنويع أكثر ذكاءً لمصادر الإيرادات، مع تشجيع الأندية على تجاوز مجرد ضبط التكاليف والانفتاح على فرص تجارية جديدة.

كما حضرت الرعاية وتفاعل الجماهير بقوة في النقاشات، بما يعكس تطور توقعات العلامات التجارية والمشجعين على حد سواء، إذ بات مشهد الرعاية الحديث يتطلب على نحو متزايد خلق قيمة من خلال المحتوى السردي والأثر الملموس، في حين تقوم استراتيجيات التفاعل الناجحة مع الجماهير على معطيات قائمة على البيانات تبدأ قبل أيام المباريات بوقت طويل.

من جانبه، قال كوستا سميرنيوتيس، نائب الرئيس التنفيذي للدوري الكندي الممتاز: "تُمثِّل الشراكة مع FIFA لإتاحة الدورات الأساسية في إدارة الأندية لقيادات أنديتنا مبادرة قيّمة بالنسبة للدوري الكندي الممتاز، ونحن ممتنون لما يقدمه لنا من دعم في سبيل جعل ذلك ممكناً. فطموحنا هو أن نكون البيت الذي يحتضن المواهب الكروية في كندا، داخل الملعب وخارجه، ونحن فخورون بمواصلة الاستثمار في الأشخاص الذين يمضون بمؤسساتنا قدماً. ومن شأن ذلك أن يعزز أنديتنا، ويرفع مستوى الخبرات في الدوري على مختلف الأصعدة، مع دعم النمو المستمر وتعزيز الاحتراف في اللعبة بكندا".

كما جرى تحديد البنية التحتية بوصفها رافعة أساسية أخرى للنمو، مع التشديد على أهمية المرونة والمَرافق متعددة الاستخدامات القادرة على احتضان الأنشطة الرياضية والترفيهية والمجتمعية. وفي موازاة ذلك، تم تقديم الأطر القانونية والتنظيمية، مثل لوائح FIFA الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم، لا باعتبارها مجرد متطلبات امتثال، بل أيضاً بوصفها أدوات استراتيجية يمكن أن تؤثر في تخطيط تشكيلات الفرق وتوليد الإيرادات عبر آليات من قبيل تعويضات عن تدريب اللاعبين وتأهيلهم من جهة، ومساهمات تضامنية من جهة أخرى.

وباعتبارها الخطوة التالية في إطار هذا التعاون المتنامي، سينظم FIFA ورشات عمل مصممة خصيصاً لفائدة الدوري الوطني لكرة القدم، بما يعزز تبادل المعارف ويدعم تطوير هياكل أندية متينة وجاهزة للمستقبل في كندا.